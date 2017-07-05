Лукашенко предложил Литве вложиться в строительство АЭС в Белоруссии

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Минск, 5 июля. Власти Белоруссии призвали Литву принять участие в строительстве атомной электростанции вместо того чтобы критиковать проект. С таким заявлением выступил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сколько мы будем ссориться из-за этой станции? Давайте ее вместе простроим и будем эксплуатировать, как белорусско-литовскую станцию», — отметил он, выступая на сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Лукашенко также заявил, что в проект могут инвестировать Латвия, Эстония, Польша и другие государства. Напомним, что Литва выступает против строительства АЭС в Белоруссии, опасаясь за свою безопасность. Минск, в свою очередь, утверждает, что станция строится по всем стандартам безопасности.