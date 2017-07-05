АвтоВАЗ заявил об отзыве более 2700 внедорожников Chevrolet Niva

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Москва, 5 июля. Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» отзывает более 2,7 тыс. внедорожников Chevrolet Niva, чтобы заменить топливные баки. Как сообщает пресс-служба предприятия, это затронет только машины, выпускавшиеся с 1 по 28 ноября 2016 года.

Владельцам автомобилей с негерметичными бензобаками либо напишут официальное письмо, либо позвонят. При этом автомобилисты могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, не дожидаясь сообщения от компании. Для этого достаточно сопоставить VIN-код внедорожника с перечнем на портале Сhevrolet-niva.ru, передает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что российские автолюбители смогут до 31 августа купить Chevrolet Niva со скидкой. Предложение действует как для физических, так и для юридических лиц.