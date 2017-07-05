Индийский суд разрешил оставить в холодильнике тело «медитирующего» гуру

В Избранное

Нью-Дели, 5 июля. Индийский суд разрешил оставить без погребения тело гуру, которое последователи заморозили в ожидании возвращения духовного учителя.

Основатель религиозной организации, гуру Ашутош Махарадж скончался в январе 2014 года от сердечного приступа. Однако последователи гуру заявили, что тот просто находится в состоянии глубоко медитации, и поместили его тело в морозильную камеру. После этого началась череда судов.

В решении суда первой инстанции говорилось, что тело Махараджа должно быть кремировано в соответствии с индуистским обычаем. На этом же настаивал и предполагаемый сын гуру Далип Кумар.

Однако последователи Махараджа подали апелляцию, и в среду суд штатов Пенджаб и Карьяна разрешил оставить тело духовного учителя в морозильной камере. Ученикам Махараджа было выставлено единственное условие: тело гуру должны будут регулярно осматривать медики, сообщают Дни.ру.