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Подросток улетел из Лондона в Лагос, спрятавшись в шасси
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    Подросток улетел из Лондона в Лагос, спрятавшись в шасси

    18:27  5 Июля 2017
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    Нигерийский "заяц" совершил перелет из Лондона в Лагос в отсеке шасси

    Абуджа, 5 июля. Нигерийские власти расследуют инцидент, произошедший на одном из пассажирских самолетов, в шасси которого спрятался подросток и добрался из Лондона до Лагоса.

    Подростка на вид лет 15 лет обнаружили 1 июля в техническом отсеке шасси самолета Boeing 747, принадлежащего  нигерийской авиакомпании Med-View Airline. Известно, что лайнер следовал рейсом из Лондона в Лагос. По словам представителя нигерийского управления по делам гражданской авиации Сэма Адурогбойе, данный случай расследуется, нельзя допустить его повторения. Каким образом подросток выжил на высоте свыше 9,5 тысяч метров при температуре -50 градусов, остается загадкой, пишет France Presse.

    Автор: Ирина Селезнева
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