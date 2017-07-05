Подросток улетел из Лондона в Лагос, спрятавшись в шасси

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Абуджа, 5 июля. Нигерийские власти расследуют инцидент, произошедший на одном из пассажирских самолетов, в шасси которого спрятался подросток и добрался из Лондона до Лагоса.

Подростка на вид лет 15 лет обнаружили 1 июля в техническом отсеке шасси самолета Boeing 747, принадлежащего нигерийской авиакомпании Med-View Airline. Известно, что лайнер следовал рейсом из Лондона в Лагос. По словам представителя нигерийского управления по делам гражданской авиации Сэма Адурогбойе, данный случай расследуется, нельзя допустить его повторения. Каким образом подросток выжил на высоте свыше 9,5 тысяч метров при температуре -50 градусов, остается загадкой, пишет France Presse.