Автобус с 28 паломниками перевернулся под Псковом

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Псков, 5 июля. В Псковской области перевернулся автобус с двумя водителями и 28 паломникам из подмосковного города Орехово-Зуево. В ДТП обошлось без пострадавших.

В среду днем спасателям сообщили, что в районе деревни Купровщина опрокинулся пассажирский автобус. Как выяснилось, транспортное средство остановилось на обочине и опрокинулось в кювет из-за оползня грунта.

По данным РИА Новости, паломники возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря в Псков. Они добрались до города на попутном автобусе.