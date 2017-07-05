Путин подписал распоряжение о проведении Года культурных обменов РФ и Японии

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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Года культурных обменов между Россией и Японией в 2018 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего развития российско-японских отношений провести в 2018 году Год России в Японии и Год Японии в России», – говорится в распоряжении.

Кроме того, документ утверждает состав российской части организационного комитета по проведению перекрестного года. Также документ обязывает правительство России оказывать помощь и содействие в работе оргкомитета.