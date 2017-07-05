Хомс: «Охотники на ИГИЛ» зачистили от боевиков окрестности базы Т-4

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Тияс, 5 июля. Правительственные войска провели локальную операцию около перекрестка Фурклус в провинции Хомс.

Военные источники в Сирии сообщили, что подразделение «Охотники на ИГИЛ»* и подразделения 5-го штурмового корпуса Сирийской арабской армии (САА) атаковали боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе магистральной развязки и вытеснили игиловцев от Хаянского газового комплекса.

Отмечается, что рейдовые отряды джихадистов регулярно атакуют оборонительные рубежи ВС САР в районе авиабазы Т-4 (Тияс), пытаясь найти слабые места. Целью игиловцев является захват месторождения Хаян и близлежащих нефтяных полей. Командование САА приняло решение усилить оборону на этом участке фронта.

* Организация запрещена на территории РФ.