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Алеппо: бригада «Потомки Салладдина» отказалась атаковать курдов в Африне
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    Алеппо: бригада «Потомки Салладдина» отказалась атаковать курдов в Африне

    18:09  5 Июля 2017
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    Алеппо: бригада «Потомки Салладдина» отказалась атаковать курдов в Африне

    Африн, 5 июля. Командование бригады «Потомки Салладдина» отказалось участвовать в операции Турции против сирийских курдов.

    Командующий бригадой Махмуд Халло опубликовал официальное заявление, в котором отказывается направить свои подразделения против курдов в кантоне Африн на севере провинции Алеппо. Войска Турции и протурецкие боевики ведут постоянные обстрелы курдских населенных пунктов.

    Сирийский источник отмечает, что бригада «Потомки Салладдина», ранее участвовавшая в турецкой операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, состоит преимущественно из курдов, которые отказались воевать против своих соотечественников.

    Алеппо: бригада «Потомки Салладдина» отказалась атаковать курдов в Африне

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #курды #махмуд халло
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