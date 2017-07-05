Алеппо: бригада «Потомки Салладдина» отказалась атаковать курдов в Африне

В Избранное

Африн, 5 июля. Командование бригады «Потомки Салладдина» отказалось участвовать в операции Турции против сирийских курдов.

Командующий бригадой Махмуд Халло опубликовал официальное заявление, в котором отказывается направить свои подразделения против курдов в кантоне Африн на севере провинции Алеппо. Войска Турции и протурецкие боевики ведут постоянные обстрелы курдских населенных пунктов.

Сирийский источник отмечает, что бригада «Потомки Салладдина», ранее участвовавшая в турецкой операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, состоит преимущественно из курдов, которые отказались воевать против своих соотечественников.