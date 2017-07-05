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Сирия: военные достигли полного согласия по границам двух зон деэскалации
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Сирия: военную полицию РФ в буферных зонах оснастят лишь легким вооружением
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    Сирия: военную полицию РФ в буферных зонах оснастят лишь легким вооружением

    18:13  5 Июля 2017
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    Сирия: военную полицию РФ в буферных зонах оснастят лишь легким вооружением

    Астана, 5 июля. Военная полиция России в буферных зонах деэскалации в Сирии будет иметь для самообороны лишь легкое вооружение. Об этом сообщил глава российской делегации на астанинских переговорах по Сирии Александр Лаврентьев.

    «Это, конечно, не боевые подразделения регулярной армии, а подразделения военной полиции с конкретными небоевыми задачами. Хотя они, естественно, будут иметь при себе для самообороны какое-то легкое вооружение», —  сообщил он на пресс-конференции.

    Ранее Лаврентьев сообщил, что российская сторона поприветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент в зоны деэскалации на территории Сирии. Однако это решение пока еще не принято.

    Автор: Борис Любимов
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