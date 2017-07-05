Сирия: военную полицию РФ в буферных зонах оснастят лишь легким вооружением

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Астана, 5 июля. Военная полиция России в буферных зонах деэскалации в Сирии будет иметь для самообороны лишь легкое вооружение. Об этом сообщил глава российской делегации на астанинских переговорах по Сирии Александр Лаврентьев.

«Это, конечно, не боевые подразделения регулярной армии, а подразделения военной полиции с конкретными небоевыми задачами. Хотя они, естественно, будут иметь при себе для самообороны какое-то легкое вооружение», — сообщил он на пресс-конференции.

Ранее Лаврентьев сообщил, что российская сторона поприветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент в зоны деэскалации на территории Сирии. Однако это решение пока еще не принято.