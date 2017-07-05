Эрдоган уличил Германию в попытке «самоубийства»

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Берлин, 5 июля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение властей ФРГ запретить ему выступить перед соотечественниками во время саммита G20 в Гамбурге, пишет немецкое издание Zeit.

Президент Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал Берлин за запрет его выступления в Гамбурге перед соотечественниками. «Германия совершает самоубийство», — сказал турецкий политик, он добавил, что немецкие власти должны исправить эту ошибку. Вместе с тем Эрдоган выразил уверенность, что СМИ ФРГ являются корнем проблемы кризиса в отношениях Анкары и Берлина.

«Если мы зададимся вопросом, почему наши отношения с Германией трещат по швам, то я ясно скажу: немецкие СМИ ведут кампанию против нас, частью которой являются беседы с террористами», — пояснил президент Турции.

По словам Эрдогана, власти ФРГ, отказавшись выдать турецкой стороне находящихся в Германии подозреваемых в организации попытки путча, таким образом поддерживают терроризм. Отметим, что речь идет о военных и представителях судебной инстанции Турции, которые запросили убежище в Германии.