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Астана, 5 июля. Участники переговоров в Астане рассматривают семь документов по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом в среду заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Обсуждалось большое количество документов, которые планируются к принятию. Они касаются как создания зон деэскалации, так и создания различных механизмов. В общей сложности у нас в проработке находится семь документов», — отметил он.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что вопрос об урегулировании сирийского кризиса будет поднят на саммите G20.