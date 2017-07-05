Автомобиль Бориса Ельцина выставили на продажу в Москве

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Москва, 5 июля. Лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman-Limousine Guard в кузове W140, на котором ездил первый президент РФ Борис Ельцин, был выставлен на продажу за 33,8 миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Auto.ru.

Согласно предварительным данным, в 1995 году российский лидер получил данную машину от канцлера ФРГ Гельмута Коля.

«Автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года», — указано в описании.

Напомним, ранее стало известно о том, что на продажу был выставлен «брежневский» лимузин ЗИЛ-114.