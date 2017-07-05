Киев предложил Лондону открыть зону свободной торговли после Brexit

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Киев, 5 июля. Украинские власти инициировали переговоры с Великобританией о создании между двумя странами зоны свободной торговли после того, как Соединенное королевство окончательно выйдет из состава Евросоюза. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я поднял вопрос и нашел поддержку того, что мы начали консультации относительно подходов относительно установления зоны свободной торговли с Великобританией», — отметил он.

По словам главы правительства, в настоящее время торговый оборот между Украиной и Великобританией составляет около 2 млрд долларов. В случае отмены таможенных пошлин, он может составить 3,5 млрд долларов.