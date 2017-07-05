Администрацию Порошенко уличили в торговле госнаградами

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Киев, 5 июля. В администрации президента Украины Петра Порошенко незаконно торгуют государственными орденами и званиями. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания сообщили, что чиновники продают места в списках на получение различных званий и госнаград, среди которых якобы есть звание Героя Украины. Цена на ордена и звания колеблется от 3 до 10 тыс. долларов. В частности, звание «Почетный юрист» оценивается в 5 тыс. долларов, а орден За заслуги» — в 10 тыс.

Опрошенные «Страной.ua» специалисты выразили сожаление в связи с тем, что институт госнаград в стране полностью девальвировал себя. Большую роль в этом сыграли и подобные незаконные схемы.