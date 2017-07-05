Главные новости 5 июля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 5 июля.

«Несвоевременными и вредными» для отношений между двумя странами назвал слова главы польского МИД Витольда Ващиковского о Бандере украинский-эксперт международник и бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. Ответили за Бандеру: на Украине прокомментировали заявление главы МИД Польши.

Новые фотографии Марса, полученные специалистами Национального аэрокосмического агентства (NASA), свидетельствуют о наличии на поверхности планеты сейсмической активности. NASA получило новые сенсационные снимки Марса.

Уральские ученые установили, что метеорит диаметром 260 метров пролетит мимо Земли 11 июля текущего года. Гигантский «астероид смерти» стремительно приближается к Земле.

Раскрыта крупнейшая система тайной поставки оружия из Восточной Европы незаконным группировкам в Азии и Африке под дипломатическим прикрытием. США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на роспуске Мосгидрометцентра, который не сообщил о скором ливне, из-за чего политик промок до нитки, причем впервые в своей жизни. Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет.

Провинция Алеппо официально полностью освобождена от террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ), силы взяли под контроль ряд возвышенностей к востоку от Пальмиры. Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ*, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой.

В ночь на среду на Новосибирск обрушился мощный шторм. Жители Новосибирска показали шокирующие фото ночного шторма.

Катар передал руководству ряда арабских стран ответ на выдвинутые ранее требования. Арабские страны получили ответ Катара на выдвинутые требования.

Эксперты проанализировали авторынок и составили топ-10 кроссоверов с самой высокой стоимостью. Опубликован топ-10 самых дорогих кроссоверов в России.

* Организация запрещена на территории РФ.