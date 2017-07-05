Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

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Минск, 5 июня. Делегации ДНР ЛНР и России покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Об этом заявила глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом», — пояснила она.

После этого заявления представители России, а также Донецкой и Луганской народных республик покинули переговоры.

Стоит отметить, что вопрос обмена пленными является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.