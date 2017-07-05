Балансирование на грани войны: Путин пошлет Трампу предупреждающий сигнал по Украине

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В Кремле надеются, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в рабочем ключе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, главным во встрече двух лидеров на полях саммита G20 станет именно знакомство. Песков также подчеркнул, что выстроенный рабочий диалог между президентами — это «жизненная необходимость для всего мира», поскольку он окажет помощь в повышении эффективности решения «критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня».

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что миру не стоит ждать каких-то особо важных решений, принятых по итогам первой встречи.

«Для начала нужно отделить публичную часть мероприятия от приватной. Понятно, что для журналистов президенты будут пожимать друг другу руки, улыбаться и давать пищу для многочисленных комментариев по поводу языка жестов. Но есть железный закон общения на таком уровне. Первая встреча на жаргоне высшей дипломатии называется установочной. Не стоит ожидать от президентов каких-то окончательных решений, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Самое важное для партнеров — установить стиль общения, почувствовать друг друга, выбрать язык аргументации для достижения переговорного результата. Президенты должны привыкнуть друг к другу».

Что касается повестки дня, то первоочередные темы, которые главы России и США скорее всего будут обсуждать, это ситуация в Сирии и борьба с международным терроризмом, а также конфликт между Киевом и Донбассом.

«На подобных встречах лидеры государств избегают импровизации. При всем том, что Трамп — это человек, склонный к неожиданностям, сюрпризам и импровизации не очень приятного характера, каких-либо импульсивных решений ждать не стоит, — считает Станкевич. — Подготовленной темой на сегодняшний день является только конфликт в Сирии. Соединенные Штаты буквально перед саммитом в Гамбурге восстановили нормальную логику понимания сирийского конфликта и пути его урегулирования: сначала совместными усилиями США и Россия наносят сокрушительный удар по террористам в Сирии, а потом решается вопрос о мирном транзите власти в Дамаске. Теперь стороны могут договориться, как им действовать. Кроме того, близятся к завершению две крупных операции: взятие Мосула в Ираке и Ракки в Сирии».

Что касается украинской темы, то, по мнению собеседника ФАН, вряд ли намечается какое-то продвижение в вопросе урегулирования конфликта между официальным Киевом и Донбассом.

«Договориться о каких-либо действиях на рабочем уровне было бы возможно, если бы спецпредставители сторон могли вести нормальный диалог и приходить к компромиссу. Представители от России и США назначены, но они пока не встретились. Главное, что хотелось бы России сделать по украинскому вопросу, — послать предупреждающий сигнал. Есть некая красная черта, которая для нас неприемлема: во-первых, это поставки серьезного летального оружия на Украину; во-вторых, это запрещение двухстороннего оборонного союза между Киевом и Вашингтоном, позволяющего США вмешиваться в конфликты на территории Украины. Если США пойдут навстречу Украине — это приведет к опаснейшей эскалации конфликта и приобретает «карибский характер». Это балансирование на грани войны».

Сейчас к предстоящей встрече Путина и Трампа прикованы взгляды всего мирового сообщества, но больше всего этой теме уделяют внимание именно в США. Экс-кандидат в президенты США Эван Макмаллин в интервью CNN заявил, что все больше сторонников Дональда Трампа рассматривают Россию «в позитивном свете»: в качестве друга или союзника. По словам Макмаллина, в марте лишь 38% избирателей-республиканцев считали Москву другом или союзником США. Сейчас количество поддерживающих Россию американцев гораздо выше.

«К сожалению», как выразился Макмаллин. Чиновнику, который не сумел выиграть президентские выборы в США, очень жаль, что американцы начали здраво относиться не только к президенту России, которого 24 часа в сутки поливают грязью местные СМИ и чиновники, но и к россиянам, которые, по всей видимости, для него — пустое место. Во всяком случае, его слова можно трактовать именно так, даже несмотря на то, что в американской конституции прописано: все люди равны. Макмаллин, как и мадам Хиллари Клинтон, видимо, считает, что американская нация «равнее» русской, она исключительная.

Чиновник в прямом эфире федерального телеканала перешел на личности, оскорбив всех русских и русскоговорящих людей. Он также добавил, что 49% республиканцев, голосовавших за Трампа, — очень тревожная цифра, и от встречи президентов России и США зависит мнение всех республиканских избирателей о России и русских.