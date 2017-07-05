День «незалежности» США: американский посол продемонстрировала Киеву короткий поводок

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Киев, 5 июля. В преддверии Дня независимости США американский посол Мари Йованович провела торжественный прием в своей резиденции в Киеве. На мероприятие, проходившее 3 июля, были приглашены видные представители украинских властей и шоу-бизнеса.

Первые гости начали стягиваться к резиденции с шести вечера. Первым облобызал руки Йованович мэр Киева Виталий Кличко. Среди гостей также были замечены глава администрации президента Борис Ложкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, глава Минобороны Степан Полторак, глава Генштаба Виктор Муженко, глава СБУ Василий Грицак, который преподнес хозяйке торжества огромный букет цветов, и другие.

Особое внимание прессы привлекли секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков и — внезапно — экс-премьер Арсений Яценюк. Он предстал перед остальными «випами» в новом образе — с бородой — и расслаблялся с бокалом белого вина. Аваков пил красное и налегал на гамбургеры.

Первым лицам Украины предлагали не только гамбургеры и хот-доги, но и два огромных торта, выполненных в виде американского флага, украшенных голубикой, малиной, белой и красной смородиной. Угощения запечатлел на фото корреспондент украинского издания «Наша Рада».

Кульминационным моментом вечеринки стало выступление Йованович с торжественной речью, по окончании которой она гордо прошествовала по лестнице вниз, к собравшимся «випам», ведя на поводке свою собачку. Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом аллегорию на отношения США и Украины.