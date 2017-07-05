Жительница Челябинска зарезала мужа и выбросила его тело в подъезд

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Челябинск, 5 июля. Женщина убила своего сожителя точным ударом ножа в сердце, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в следственном отделе по Курчатовскому району Челябинска.

Убийство произошло в ночь на 3 июля, когда 48-летняя женщина распивала со своим гражданским мужем алкогольные напитки. Между собутыльниками возникала ссора, подозреваемая схватила нож и зарезала 50-летнего мужчину. Затем она вытащила его тело на лестничную площадку, избавилась от ножа, а окровавленную рубашку экс-возлюбленного выбросила в мусоропровод.

По данным следствия, женщина пыталась своими действиями доказать, что мужчина пришел к ней, будучи раненым. Известно, что убитый имел судимость. Правоохранительные органы продолжают расследование, пишет Ura.ru.