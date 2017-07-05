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Де Мистура отметил прогресс по Сирии на переговорах в Астане
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    Де Мистура отметил прогресс по Сирии на переговорах в Астане

    17:43  5 Июля 2017  /обновлено: 17:55  05 Июля 2017
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    Де Мистура отметил прогресс по Сирии на переговорах в Астане

    Астана, 5 июля. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что на переговорах в Астане удалось достичь некоторого прогресса по ситуации в САР.

    «Астана не стала разочарованием. Некоторый прогресс был», — отметил он.

    По мнению де Мистуры, участникам астанинских или женевских переговоров следует избегать завышенных ожиданий, чтобы они не мешали оценить достижение прогресса.

    Ранее де Мистура сообщил, что ООН продолжит работать на площадке межсирийских переговоров в Астане, а также будет использовать их результаты на встрече в Женеве. 

    Автор: Алексей Громов
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