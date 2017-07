Акт войны США: расширенные санкции против РФ демонизируют «Северный поток-2»

В Избранное

Законопроект о введении антироссийских санкций, принятый сенатом США, демонизирует газопровод «Северный поток-2». С его помощью «Газпром» сможет удвоить объем поставок газа в Европу. Перевод материала Washington and Berlin on a Collision Course («Вашингтон и Берлин на пути столкновения») издания Global Research представляет Федеральное агентство новостей.

Эмоциональная поддержка США

Как известно, газопровод стоимостью почти в 10 миллиардов евро финансируется пятью компаниями: немецкими Uniper и Wintershall, австрийской OMV, французской Engie и англо-голландской Shell. Все они функционируют в России и взаимодействуют с «Газпромом».

В совместном заявлении министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн подчеркнули, что «энергоснабжение Европы — вопрос для самой Европы, а не для Соединенных Штатов Америки», а также то, что «механизмы политических санкций не должны быть связаны с экономическими интересами». Все это свидетельствует о новом и отрицательном качестве американо-европейских отношений.

Новые санкции против России пытаются вынудить Европейский союз покупать дорогой американский газ — вместо дешевого российского — и прервать работу газопровода «Северный поток-2» на территории Европы. Таким образом, немцы и австрийцы фактически велели американцам идти куда подальше.

Германия выставляется в плохом свете из-за того, что ведет дела с Россией, «подрывая безопасность и экономические интересы Восточной и Центральной Европы» и, что смешно до ужаса, «эмоциональную поддержку США для НАТО».

Против «Северного потока-2» выступают Польша, страны Балтийского залива, а также скандинавские государства. Главным официальным аргументом является то, что газопровод «наносит ущерб энергетической безопасности ЕС».

Акт войны против Германии

Аналитик Питер Шпенглер характеризует законопроект сената США как «объявленный, но еще не выполненный акт войны против Германии и Австрии напрямую и других стран, входящих в ЕС, косвенно».

Шпенглер обращает внимание на соглашение ФРГ и СССР об экономическом сотрудничестве 1978 года сроком на 25 лет. Оно стало основой, на которой Гельмут Коль смог построить свой «европейский дом», начиная с лета 1989 года.

В этом соглашении также указывался «треугольник» транспортировки газа между Москвой, Тегераном и Бонном. При этом данное соглашение вызвало яростное, но тайное противодействие администрации Картера. С тех пор мало что изменилось. Вашингтон по-прежнему демонизирует Москву и Тегеран.

Законопроект санкций сената является лишь следствием ожесточенной энергетической войны. Однако чего в действительности добивается Вашингтон? Это можно назвать «созидательным разрушением».

США убеждены, что «Северный поток-2» может представлять конкуренцию для американского экспорта сжиженного природного газа в Европу. Но дело тут скорее в том, что американские энергетические компании получают небольшую помощь от своих друзей в сенате.Эти компании пожертвовали более 50 миллионов долларов в 2015-2016 годах, чтобы такие люди были выбраны.

Фейерверки в Гамбурге

В сравнении с ролью сената США роль Европейской комиссии во всей этой истории оставалась достаточно неопределенной. Шпенглер отмечает, что продолжающиеся попытки комиссии получить юридическое основание для контрактов между ЕС и Газпромом будут намного более пагубными и потенциально эффективными, чем даже подписание президентом закона двух палат конгресса США о санкциях.

К чему это все приведет? Возможно, к крайне беспорядочным столкновениям между Европейской комиссией/Европейским судом и австрийскими/немецкими (плюс российскими) юридическими решениями.

Повестки Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель во время саммита G-20 явно будут различаться: Меркель будет подчеркивать важность обсуждений тем изменения климата, беженцев, отсутствия торгового протекционизма, на что Трамп посмотрит негативно. Законопроект о санкциях против России только добавит беспорядка. Ожидается большое количество фейерверков, «празднующих» эти двусторонние соглашения в Гамбурге.