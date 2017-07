Селин Дион полностью разделась для фанатов в Instagram

В Избранное

Лос-Анджелес, 5 июля. Знаменитая канадская певица Селин Дион, которая исполнила главную тему в фильме «Титаник», обнажилась для журнала Vogue. 49-летняя звезда предстала перед фотокамерой полностью без одежды, с прикрытыми ракой и ногой интимными местами.

«Мисс Дион меняет один look на другой. Раньше певица надевала платья от кутюрье только на свои выступления, теперь ее можно увидеть в подобных образах все чаще. Дизайнеры выстраиваются в очередь, чтобы сшить для нее наряды», — пишет Vogue в комментариях к фотографии в Instagram.

Как сообщает «Ридус», раньше Дион никогда не провоцировала публику подобным образом. Напомним, что Селин Дион больше всего известна, как исполнитель песни My Heart Will Go On, которая стала заглавной темой к фильму «Титаник». Песня принесла Селин Дион «Оскар», «Золотой глобус», и две премии «Грэмми».