Путин поручил правительству повысить интерес граждан к добровольному страхованию

В Избранное

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ до 1 марта 2018 года разработать меры, направленные на более широкое использование механизмов добровольного страхования граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент поручил до 1 сентября представить предложения по созданию единой базы данных, содержащей сведения о действующих договорах страхования имущества граждан и юрлиц от рисков ЧС техногенного и природного характера.

При этом база должна быть синхронизирована с единым государственным реестром недвижимости и картой территорий, подверженных рискам возникновения ЧС, что позволит упростить процедуру оценки утраченного имущества, а также ускорит выплаты компенсаций.