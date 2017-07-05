Радулов обеспечил себя до конца карьеры — Буре

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Москва, 5 июля. Российский хоккеист Александр Радулов добился долгосрочного контракта с клубом НХЛ «Даллас Старз» с повышением оклада. Нападающий, у которого 5 июля день рождения, в ближайшие пять лет получит 31,5 млн долларов.

Радулов перешел из клуба «Монреаль Канадиенс» в техасский «Даллас Старз», что исключает его участие в предстоящей Олимпиаде.

«Сумма контракта очень большая, и можно только порадоваться за Сашу, который в свои 30 с небольшим обеспечил себя до конца игровой карьеры. Стоит ли Радулов таких денег, покажут сезоны в «Далласе», но вообще финансовый вопрос, особенно в НХЛ, определяется спросом на игрока и желанием клубов заключать такие контракты», — заявил газете «Известия» легендарный хоккеист сборных СССР и России Павел Буре.

Заслуженный мастер спорта СССР также назвал Радулова первоклассным спортсменом, подтвердившим свое мастерство в минувшем сезоне. Буре выразил уверенность, что Радулов успешно проявит себя в «Далласе» за счет индивидуального класса и лидерских качеств.