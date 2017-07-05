Юные палачи ИГИЛ казнили «шпионов»

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Талль-Афар, 5 июля. В Сети опубликовано видео расправы несовершеннолетних боевиков «Исламского государства»* над пленными.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало видеозапись казни заложников малолетними палачами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Видео было снято в тренировочном лагере игиловцев в северной части Ирака.

На кадрах подростки обращаются с угрозами ко всем «неверным», после чего обезглавливают четверых мужчин, которых «Халифат» обвинил в «шпионаже». Боевики «Исламского государства» используют подростков из отряда «Львята Халифата» в столкновениях с правительственными войсками и казнях заложников.

* Организация запрещена на территории РФ.