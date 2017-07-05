Страны, гаранты сирийского перемирия, призывают все стороны соблюдать режим прекращения огня

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Астана, 5 июля. Россия, Турция и Иран призвали стороны конфликта на территории Сирии строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом говорится в заявлении делегаций стран-гарантов, которые приняли участие в межсирийских переговорах в Астане.

«Делегации… приветствуют значительное снижение уровня насилия в Сирии по итогам подписания меморандума о создании зон», — отметили дипломаты.

Ранее стало известно о том, что участники межсирийских переговоров планируют в ближайшее время подписать документы, посвященные созданию трех зон деэскалации в зоне регионального конфликта.