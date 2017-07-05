Поклонская призвала Минкультуры вмешаться в ситуацию вокруг фильма «Матильда»

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заочно ответила режиссеру Алексею Учителю, который в связи с общественной дискуссией вокруг его фильма «Матильда» допустил критические высказывания в адрес своих заочных оппонентов.

Накануне Алексей Учитель в эфире телеканала «Дождь» в рамках разговора о России, монархии и русской истории сказал, что кампания по борьбе с фильмом «Матильда», который выйдет в прокат только осенью, достигла абсурдных масштабов.

При этом режиссер обратил внимание на то, во главе борьбы с «Матильдой» встала бывший прокурор Республики Крым, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Комментируя позицию депутата, Алексей Учитель, в частности, сказал: «Поклонская — это чистый Фрейд. Она влюблена в фигуру Николая II. Если бы не депутатское кресло, это было бы ее частным высказыванием. Ничего плохого в этом нет, можно только пожалеть ее».

«Никогда при советской власти не запрещали чего-то, не посмотрев», — подчеркнул режиссер, по мнению которого методы, которыми действуют противники выхода фильма «Матильда» на широкий экран, недопустимы. При этом режиссер подчеркнул, что своим произведением он не пытался очернить образ последнего русского императора.

В комментарии Федеральному агентству новостей Наталья Поклонская рассказала, какие меры она собирается предпринять в ближайшее время.

«Я собираюсь инициировать в комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также в межфракционной депутатской группе по защите христианских ценностей рассмотрение направленных мной сегодня материалов по факту грубого нарушения прав верующих и осквернения православных святынь вышедшими в кинотеатрах рекламными трейлерами и в целом фильмом «Матильда», — заявила Наталья Поклонская. — Среди указанных материалов: заявления граждан, подтвержденные 40 тысячами подписей, письмо священноархимадрита одного из монастырей на святой горе Афон и других представителей РПЦ с официальной позицией о допущенном осквернении святынь и веры этим фильмом, заключения экспертов, подтверждающих оскорбление чувств верующих и святынь, а также другие материалы, полученные в ходе рассмотрения обращений. К слову, среди заявителей также есть представители прокатных организаций, для которых создатели фильма уже организовывали закрытые показы».

По мнению Натальи Поклонской Минкультуры не должно остаться равнодушным к этим обращениям и будет обязано принять меры к тому, чтобы фильм «Матильда» не вышел в прокат. Отметим, сходную позицию относительно «Матильды» недавно озвучил и известный богослов, протоирей Русской православной церкви Всеволод Чаплин, который буквально предал анафеме не только создателей фильма, но и тех, кто осмелится его посмотреть.

«По результатам рассмотрения направленных мной материалов я попросила высказать рекомендации Министерству культуры РФ, которые должны быть учтены при решении вопроса об отказе (выдаче) прокатного удостоверения на этот фильм», — отметила Наталья Поклонская.

По словам депутата, если Минкультуры по каким-то причинам все-таки не решится отказать фильму в прокатном удостоверении, то, по крайней мере, нужно предоставить главам субъектов федерации самим решать, хотят ли они видеть «Матильда» на экранах кинотеатров своего региона.