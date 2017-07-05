Повышение тарифов ЖКХ привело к росту недельной инфляции

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Москва, 5 июля. Недельная инфляция в России выросла до 0,4% из-за повышения индексации тарифов на услуги ЖКХ, которое традиционно произошло 1 июля. Такие данные в среду приводит Росстат.

Отметим, что весь предыдущий месяц инфляция росла в среднем на 0,1% в неделю. Тарифы на ЖКХ выросли в среднем на 2,3-4,1%. Сильнее всего рост произошел в тарифах за водоотведение — на 4,1%, а также на горячее водоснабжение — на 3,7%. Тарифы на электроэнергию выросли на 3,1%, а на холодную воду — на 3,3%.

При этом цены на коммунальные услуги колеблются в зависимости от регионов. Сильнее всего тарифы выросли в Москве (7%), а также в Петербурге, Якутии и на Камчатке — по 6%. Меньше всего — в Северной Осетии, Алтайском крае, Дагестане и Кабардино-Балкарии.