Сирия: появилось видео удара ВКС РФ по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

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Москва, 5 июля. В Сети опубликовано видео удара стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ по объектам террористов «Исламского государства»** (организация запрещена в РФ) на границе сирийских провинций Хама и Хомс.

Как передает RT, удар был нанесен новейшими крылатыми ракетами Х-101. По данным Минобороны РФ, были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов боевиков, а также их командный пункт в районе города Акербат.

* Организация запрещена на территории РФ.