Документы по трем зонам деэскалации в Сирии скоро будут подписаны — Лаврентьев

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Астана, 5 июля. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев охарактеризовал решение отложить подписание документов о трех зонах деэскалации в Сирии как временное и пообещал, что скоро необходимые бумаги будут подписаны.

По итогам переговоров в Астане «непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока… не удалось», сообщил Лаврентьев. Вместе с тем, фактически эти зоны уже существуют.

Лаврентьев заверил, что утверждение зон деэскалации является целью сторон, и они будут к ней стремиться.

К настоящему моменту согласованы уже семь документов по деэскалации в Сирии. Тем не менее, они нуждаются в доработке.