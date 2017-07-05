Документы по трем зонам деэскалации в Сирии скоро будут подписаны — Лаврентьев
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Астана, 5 июля. Спецпредставитель президента РФ по
По итогам переговоров в Астане «непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока… не удалось», сообщил Лаврентьев. Вместе с тем, фактически эти зоны уже существуют.
Лаврентьев заверил, что утверждение зон деэскалации является целью сторон, и они будут к ней стремиться.
К настоящему моменту согласованы уже семь документов по деэскалации в Сирии. Тем не менее, они нуждаются в доработке.