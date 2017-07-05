Дамаск практически полностью обезопасил центральную часть Сирии

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Дамаск, 5 июля. Сирийская армия находится на грани полного освобождения центральной части республики от террористов.

Сирийская арабская армия полностью прекратила боевые действия в северной части провинции Хама для того, чтобы подготовить регион к дальнейшему наступлению на позиции террористов в направлении Саламии и Акербата. Передовые подразделения армейцев значительно продвинулись на восток от Хомса и Пальмиры и приближаются к границам провинции Дейр эз-Зор.

Отряды бригады «Силы Тигра» ведут боевые действия против исламистов на территории провинции Ракка. Военные источники отмечают, что центральная часть Сирийской арабской республики практически полностью зачищена от боевиков.