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Дамаск практически полностью обезопасил центральную часть Сирии
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    Дамаск практически полностью обезопасил центральную часть Сирии

    17:20  5 Июля 2017
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    Дамаск практически полностью обезопасил центральную часть Сирии

    Дамаск, 5 июля. Сирийская армия находится на грани полного освобождения центральной части республики от террористов.

    Сирийская арабская армия полностью прекратила боевые действия в северной части провинции Хама для того, чтобы подготовить регион к дальнейшему наступлению на позиции террористов в направлении Саламии и Акербата. Передовые подразделения армейцев значительно продвинулись на восток от Хомса и Пальмиры и приближаются к границам провинции Дейр эз-Зор.

    Отряды бригады «Силы Тигра» ведут боевые действия против исламистов на территории провинции Ракка. Военные источники отмечают, что центральная часть Сирийской арабской республики практически полностью зачищена от боевиков.

    Дамаск практически полностью обезопасил центральную часть Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #боевики #хомс
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