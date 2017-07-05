МИД Казахстана: В Астане достигнуты конкретные договоренности об укреплении перемирия в Сирии

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Астана, 5 июля. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирийской республике завершились конкретными договоренностями и позитивными результатами, которые направлены на укрепление режима прекращения огня.

«Многие вопросы были обсуждены, достигнуты конкретные договоренности между сторонами и планы по проведению будущих переговоров», — сказал он на пленарном заседании международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

Напомним, ранее специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что участникам межсирийских переговоров в Астане пока не удалось окончательно договориться по вопросам, связанным с зонами деэскалации в Сирии.