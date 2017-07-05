Глава Минкомсвязи назвал нецелесообразной отсрочку внедрения «закона Яровой»

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Москва, 5 июля. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год — новые нормы необходимо внедрять постепенно.

Минкомсвязи поддерживает вступление в силу пакета Яровой с 1 июля 2018 года, при этом ведомство предлагает кабмину предоставить полномочия утвердить детальный план внедрения нормы. В этом контексте предложение группы депутатов перенести реализацию законопроекта на 2023 года рассматривается как нецелесообразное. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отметив, что вступление в силу данного закона «невозможно сделать одномоментным».

По словам руководителя ведомства, речь идет даже не о сроках, а о проработке этапов внедрения пакета Яровой. Напомним, что предложенные вице-спикером ГД Ириной Яровой поправки в антитеррористическое законодательство подразумевают хранение информации абонентов операторов связи и интернет-провайдеров.