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Сирия: созданная в Астане рабочая группа по деэскалации завершит работу над 7 документами
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    Сирия: созданная в Астане рабочая группа по деэскалации завершит работу над 7 документами

    16:51  5 Июля 2017  /обновлено: 17:27  05 Июля 2017
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    Сирия: созданная в Астане рабочая группа по деэскалации завершит работу над 7 документами

    Астана, 5 июля. Семь документов по деэскалации конфликта в Сирии находятся в проработке, заявил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Астане.

    По словам Лавреньева, все семь документов по деэскалации конфликта в Сирии уже согласованы участниками переговоров в Астане. Однако приняты они будут только на следующем раунде. Он заметил, что эти соглашения требуют доработки.

    Представитель России на переговорах в столице Казахстана также добавил, что принятие документа о рабочей группе по деэскалации в САР наделяет его всеми необходимыми полномочиями.

    Сирия: созданная в Астане рабочая группа по деэскалации завершит работу над 7 документами

    Ранее Лаврентьев охарактеризовал решение отложить подписание документов о трех зонах деэскалации в Сирии как временное и заверил, что скоро необходимые бумаги будут подписаны. 

    Автор: Алексей Громов
    #лаврентьев
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