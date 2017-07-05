Сирия: созданная в Астане рабочая группа по деэскалации завершит работу над 7 документами
Астана, 5 июля. Семь документов по деэскалации конфликта в Сирии находятся в проработке, заявил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Астане.
По словам Лавреньева, все семь документов по деэскалации конфликта в Сирии уже согласованы участниками переговоров в Астане. Однако приняты они будут только на следующем раунде. Он заметил, что эти соглашения требуют доработки.
Представитель России на переговорах в столице Казахстана также добавил, что принятие документа о рабочей группе по деэскалации в САР наделяет его всеми необходимыми полномочиями.
Ранее Лаврентьев охарактеризовал решение отложить подписание документов о трех зонах деэскалации в Сирии как временное и заверил, что скоро необходимые бумаги будут подписаны.