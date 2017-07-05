ИГ намерено провозгласить Дейр эз-Зор новой столицей «Халифата»

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Дейр эз-Зор, 5 июля. После потери Ракки и Мосула «Исламское государство»* собирается укрепиться в Дейр эз-Зоре.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) практически полностью выбита из иракского Мосула, в котором было провозглашено о создании «Халифата» в 2014 году.

Курды из состава «Сирийских демократических сил» ведут штурм захваченной террористами Ракки. Бои идут с переменными успехами, но игиловцы постепенно сдают свои позиции. Курды отмечают, что «Халифат» постепенно выводит свои силы из Ракки и перемещает их в направлении Дейр эз-Зора.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Хомсе. Эксперты уверены, что «Исламское государство» намерено выбить сирийские войска из Дейр эз-Зора и объявить его своей новой «столицей». Правительственные силы перебрасывают в город подкрепления для того, чтобы удержать важный населенный пункт.

* Организация запрещена на территории РФ.