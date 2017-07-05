В Избранное

Астана, 5 июля. В Иране 1-2 августа состоится заседание рабочей группы стран-гарантов по деэскалации в Сирии. Соответствующее решение приняли представители России, Турции и Ирана.

«Приняли решение о проведении следующей встречи совместной рабочей группы 1–2 августа в Иране», — сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов по итогам пленарного заседания международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

Напомним, ранее стало известно, что новая встреча участников переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в последнюю неделю августа в Астане.