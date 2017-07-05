Позировавший с туристами в Сочи «детеныш панды» оказался покрашенным щенком чау-чау

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Сочи, 5 июля. В соцсетях появилось тревожное сообщение туристки о том, что в Сочи фотографы предлагают запечатлеть приезжих с детенышем панды, львенком и коршуном, несмотря на то, что животные крайне тяжело переносят жару, и съемка для них становится настоящим мучением. Проведенная по данному факту проверка показала, что «детенышем панды» на самом деле был покрашенный щенок породы чау-чау.

Как сообщила сообщила одна из туристок, фотографы стоят на смотровой площадке у остановки «Монастырь» на маршруте автобуса №135. У фотографов заметили детеныша панды ростом не более полуметра, львенка и коршуна.

«Животные замученные жарой! Кто эти люди, и как у них оказались детеныши, не знаю, но с этим надо что-то делать», — написала в соцсети туристка (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН).

Однако другая туристка сообщила, что годом ранее в том же районе часто гуляла собака, раскрашенная под панду, передает «Свободная пресса».

Как показала проведенная впоследствии прокурорская проверка, «детеныш панды» на самом деле был перекрашенным щенком чау-чау. При этом у хозяина имелись документы на собаку. В настоящий момент идет проверка по факту жестокого обращения с животными.

