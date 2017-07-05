Никакого праздника, все шарики отобрали: как Ким Чен Ын чуть не «украл» независимость США

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Nikki Haley Complains The North Korea Threat Stole Her July Fourth («Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея украла у нее праздник в честь Дня независимости США»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом Bustle.

После того как во вторник Северная Корея провела испытание ракет большой дальности, американские чиновники были вынуждены вернуться к работе в разгар праздничных торжеств по случаю Дня независимости США. Ракета КНДР предположительно обладает большей дальностью полета, чем те, которые Пхеньян использовал во время предыдущих испытаний, что может представлять для Соединенных Штатов более серьезную угрозу. В полном объеме долгосрочные последствия подобной опасности пока остаются неизвестными, однако на праздничные планы представителя США в ООН Никки Хейли ракетное испытание КНДР оказало самое непосредственное влияние. Весь день она провела на встречах и брифингах.

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли написала во вторник на своей официальной странице в Twitter: «Провожу свое 4 июля на встречах». И добавила язвительный хэштег: «Спасибо, Северная Корея». Она также выложила в Сеть официальное заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором осуждался запуск ракеты, а затем объявила, что США, Япония и Южная Корея призвали провести экстренную встречу Совета Безопасности ООН для рассмотрения действий КНДР.

Все эти сообщения Хейли связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), который, по сообщениям CNN, был совершен Северной Кореей во вторник. По информации издания, высота полета составила более 1700 миль (примерно 2750 км). За прошлые месяцы КНДР запускала ракеты не один раз, однако инцидент во вторник, по-видимому, подогреет опасения США. Военное оружие Северной Кореи теперь способно достичь территории штата Аляска. Учитывая эту возможность, вполне оправданно проведение всех заседаний, на которых застряла на весь день бедная Хейли.

Сообщение Хейли не вызвало сочувствия у общественности. Да, некоторые комментаторы бросились ее защищать, однако большинство пользователей Twitter призвали постпреда серьезнее относиться к своей работе и сложившейся ситуации в целом. Некоторые указали ей на то, что многие работники военных учреждений и правоохранительных органов также работали во вторник.

Хейли никак не отреагировала на критику в свой адрес. Напротив, она продолжила активно публиковать сообщения со своих заседаний. Так, Хейли поделилась фотографией себя в окружении коллег — других международных должностных лиц и объявила о запросе на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Согласно данным издания The Washington Examiner, заседание Совбеза, вероятно, будет проведено в среду.

Начальник Хейли, президент США Дональд Трамп, также написал саркастическое сообщение на своей странице в Twitter после запуска ракет КНР.

«Что, этому парню больше нечем заняться?» — сыронизировал Трамп, очевидно, обращаясь к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

И Хейли, и Трамп, и Тиллерсон — все они публично отреагировали на ракетные испытания. Однако другие американские чиновники также не сидели сложа руки. Официальные лица в Пентагоне опубликовали заявление по поводу запуска ракет, а армия США во вторник после испытаний МБР уже провела совместные учения с военными Южной Кореи.

«Запуск вновь демонстрирует, что Северная Корея представляет угрозу для США и наших союзников», — гласит заявление Пентагона.

Надеемся, что все американские чиновники готовы пожертвовать своими праздничными каникулами, ведь им предстоит проделать еще много работы.