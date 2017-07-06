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Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения
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    Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения

    11:45  6 Июля 2017
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    Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения

    Алма-Ата, 6 июля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравили лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

    Путин в поздравлении констатировал, что высоко ценит взаимопонимание и доверие между лидерами двух стран. Президент подчеркнул, что Россия и Казахстан плодотворно работают вместе в решении вопросов двусторонней, региональной и международной повестки.

    «Невозможно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечение безопасности на евразийском пространстве», — отметил российский лидер.

    Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения

    Медведев в свою очередь поздравил Назарбаева не только от себя, но и от правительства РФ. Он выразил надежду, что правительства двух стран будут наращивать двустороннее сотрудничество, а также будут работать на углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее Назарбаев выступил против переименований в свою честь.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #медведев #назарбаев
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