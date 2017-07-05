Нацбанк оценил потери Украины с 2014 года

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Киев, 5 июля. Нацбанк Украины подсчитал потери страны от экономического и банковского кризиса, который начался в 2014 году, оценив их в 38% ВВП, говорится в соответствующем отчете Совета регулятора.

Расходы Украины на преодоление банковского кризиса в стране, начиная с 2014 года, составили 14% ВВП, потери от экономического кризиса за последние три года оцениваются в 38% ВВП. В документе регулятора говорится, что наибольшие потери Украина понесла из-за реструктуризации банковского сектора, а также докапитализации Приватбанка и других банковских учреждений, чтобы выплатить средства вкладчикам обанкротившихся структур. Главным источником финансирования расходов государства стал выпуск облигаций внутреннего госзайма.