Идлиб: 17 террористов «Джебхат ан-Нусры» уничтожено боевиком-смертником

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Идлиб, 5 июля. В результате междоусобной войны террористов «Ан-Нусра» потеряла шесть лидеров группировки.

Местные источники сообщили, что в результате взрыва террориста-смертника на северо-западе провинции Идлиб было ликвидировано 17 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Отмечается, что группировка разом лишилась шести муфтиев и одного полевого командира.

Регулярные столкновения в Идлибе происходят из-за раскола в альянсе «Ан-Нусра». Некоторые из формирований переходят на сторону злейших врагов группировки в надежде получить статус «умеренных» оппозиционеров, так как на межсирийских переговорах «Нусра» окончательно будет названа террористической организацией.