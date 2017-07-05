ЛНР: Украина не выпускает в Европу участников боевых действий в Донбассе

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Луганск, 5 июля. Власти Украины не выдают биометрические паспорта мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Киев опасается, что участники «АТО» воспользуются так называемым «безвизовым режимом» и уедут в Европу. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он пояснил, что власти Украины намерены продолжить решение конфликта в Донбассе военным путем, поэтому пытаются не допустить отток мужского населения, способного нести службу в рядах ВСУ. В этой связи Миграционная служба Украины запретила выдачу биометрических паспортов бывшим и действующим участникам силовой операции в Донбассе. Кроме того, им запрещен выезд в страны Евросоюза.

«Теперь участники АТО, желающие выехать в Европу, вынуждены давать взятки соответствующим чиновникам, чтобы каким-либо образом удалить свои данные из этих списков», — отметил Марочко.

Ранее разведка ДНР сообщила, что в населенный пункт Марьинка под Донецком прибыло подразделение женщин-снайперов из Польши, которые входят в состав частной военной компании, передает телеканал «360».