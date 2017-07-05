Находившийся в международном розыске российский бизнесмен найден мертвым в Лондоне

В Избранное

Москва, 5 июля. Бежавший из России бизнесмен Владимир Щербаков был найден мертвым в Лондоне.

О смерти бизнесмена сообщило издание Republic со ссылкой на бывшего бизнес-партнера Щербакова. Однако в полиции Лондона эту информацию не подтвердили, сославшись на то, что без адреса не могут отследить инцидент.

Федеральное агентство новостей направило соответствующий запрос в консульство РФ, однако там сообщили, что информации о смерти Щербакова на территории Великобритании не поступало.

Щербаков находился в международном розыске по делу о выводе из России более 10 млрд рублей. Несколько дней назад дело было прекращено, а информация о розыске бизнесмена удалена с сайта Интерпола.