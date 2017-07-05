Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии не отменяют смертную казнь

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Минск, 5 июля. Белорусским властям поступают предложения об отмене смертной казни в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может. Ни одно цивилизованное европейское государство», — цитирует слова политика издание «БелТА».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Кремль не обсуждает вопрос об отмене на территории страны моратория на смертную казнь.