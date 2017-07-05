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Астана, 5 июля. Переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Сирии не увенчались успехом из-за позиции Турции. Об этом в среду заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари.

«Результат очень скромный, несмотря на позитивную точку зрения все сторон. Есть указатель на то, что турецкая политика к процессу в Астане негативная. Этот негатив стал причиной скромного исхода «Астаны-5», — отметил он.

Напомним, что в Астане завершился пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Предыдущие четыре раунда состоялись в январе, феврале, марте и мае. В результате переговоров было решено создать зоны деэскалации в Сирии, где запрещены любые военные действия.