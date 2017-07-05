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Москва, 5 июля. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) ликвидировали в Сирийской республике три крупных склада вооружений и боеприпасов боевиков «Исламского государства» (ИГ*), а также их командный пункт в районе города Акербат в провинции Хама. Соответствующая информация приводится в сообщении министерства обороны России.

«В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля», — указано в сообщении ведомства.

Как стало известно, удары были нанесены по объектам ИГ, где находятся около 3-4 тысяч террористов. Со своих позиций они регулярно вели обстрелы «дороги жизни» Саламия — Алеппо, которая является единственной трассой снабжения между Дамаском и северной Сирией, и газовых полей Пальмиры.

Напомним, ранее летчики ВКС РФ и сирийская бригада «Силы Тигра» провели совместную операцию по ликвидации заместителя главаря ИГ.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.