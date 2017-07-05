Сирия: участники переговоров в Астане не подписывали никаких документов

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Астана, 5 июля. Никаких документов в ходе пятого раунда переговоров в Астане по урегулированию кризиса в Сирии подписано не было, заявил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию.

«Никаких документов не было подписано, но положение мы приняли о совместной рабочей группе», — констатировал глава делегации России.

Отмечалось, что участники переговоров собирались принять документы как минимум по двум зонам деэскалации в САР. Документы были согласованы, однако их принятие перенесли на следующий раунд, который состоится в августе этого года.

Ранее Дамаск заявил, что Турция помешала переговорам по Сирии в Астане.