ВКС РФ нанесли удар по конвою ИГИЛ на востоке Сирии
Хомс, 5 июля. Летчики ВКС РФ нанесли удары по трем объектам «Исламского государства»* в восточных провинциях САР.
Сирийские военные источники сообщили об активных действиях ВКС РФ в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре были атакованы в районах Аль-Багилия, Хавика и около городского аэропорта.
Российские летчики сыграли решающую роль в наступлении сирийских военных в провинции Хомс. ВКС РФ оказали воздушную поддержку наземным подразделениям и ликвидировали конвой «Халифата».
Также сообщается, что военная авиация РФ уничтожила крупный склад боевиков в районе населенного пункта Акербат.
* Организация запрещена на территории РФ.