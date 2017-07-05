ВКС РФ нанесли удар по конвою ИГИЛ на востоке Сирии

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Хомс, 5 июля. Летчики ВКС РФ нанесли удары по трем объектам «Исламского государства»* в восточных провинциях САР.

Сирийские военные источники сообщили об активных действиях ВКС РФ в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре были атакованы в районах Аль-Багилия, Хавика и около городского аэропорта.

Российские летчики сыграли решающую роль в наступлении сирийских военных в провинции Хомс. ВКС РФ оказали воздушную поддержку наземным подразделениям и ликвидировали конвой «Халифата».

Также сообщается, что военная авиация РФ уничтожила крупный склад боевиков в районе населенного пункта Акербат.

* Организация запрещена на территории РФ.