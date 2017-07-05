Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
ООН будет использовать результаты переговоров по Сирии в Астане на встрече в Женеве — де Мистура
Новости Сирии
Радикальный шаг США: Трамп может ударить по Сирии в день встречи с Путиным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Радикальный шаг США: Трамп может ударить по Сирии в день встречи с Путиным

    16:27  5 Июля 2017
    835

    Трамп может ударить по Сирии в день встречи с Путиным

    На прошлой неделе представители Соединенных Штатов выдвинули новые обвинения с адрес Башара Асада, заявив о существовании у них неопровержимых доказательств в якобы планировании правительством САР химической атаки в Сирии. ВМС США приготовились к нанесению нового массированного ракетно-авиационного удара по территории республики. Однако атака пока была отложена.

    Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что сирийские власти прислушались к предупреждению о недопустимости применения химоружия, вследствие чего удар по Сирии был отложен. Тем не менее повод для новой атаки по военным объектам Сирийской арабской армии (САА) Вашингтон при необходимости сможет найти всегда. Как прикрытие США могут, в частности, использовать любые действия сил Асада против боевиков вооруженной оппозиции, а также очередные безосновательные обвинения в нарушении прав человека.

    Джеймс Мэттис

    Как отметил в интервью для Федерального агентства новостей (ФАН) политический аналитик, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, Вашингтон уже имеет в запасе ряд надуманных поводов, ожидая подходящего момент для нанесения удара.

    «Любые действия американцев в настоящее время нужно рассматривать через призму грядущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Президент США любит совершать резкие действия — например, атака на «Шайрат» — тогда, когда у него проходят встречи с какими-либо сильными лидерами. Может быть такое, что во время встречи с Путиным американские войска нанесут удар по силам Башара Асада. Такой сценарий не исключен: это в стиле внешней политики Трампа. Конечно, Россией это будет воспринято как очень недружественный шаг. Американцы уже провели работу по созданию повода к новой атаке: несколько видеороликов о том, что химическая атака была якобы проведена, уже подготовлены».

    Дональд Трамп

    По мнению политического аналитика, американская сторона в рамках новой возможной атаки не пойдет на какой-либо более радикальный шаг. Вашингтон пока не способен решиться на более серьезные действия, нежели удар по военной базе или уничтожение самолета ВВС Сирии. Кроме того, в настоящее время Трампа куда больше волнуют другие процессы, в урегулировании которых важную роль может сыграть российская сторона.

    «После последней агрессии в отношении Башара Асада, когда был сбит сирийский самолет, Россия также пошла на определенные шаги и развернула воздушную оборону на территории Сирии. Если американцы в очередной раз захотят сбить истребитель ВВС САР или совершить что-либо подобное, то наши ВКС будут приведены в действие. Конечно, желание прощупать границы дозволенного в Сирии, прощупать политику России в этом отношении — для Трампа шаг достаточно странный. Для Путина это уже третий президент США, он очень опытный политик, и Трамп это понимает. Сомнительно, что американцы пойдут на более радикальные шаги. Разведка Соединенных Штатов, безусловно, не раз предоставляла план уничтожения Башара Асада, но решиться на такой шаг это значит фактически перекроить всю ближневосточную карту, положение своих союзников, своих врагов. Для Трампа сейчас очень важной является тема Ирана и Северной Кореи, а позиция России здесь очень важна. Для американцев эти вопросы сейчас являются куда более важными».

    Армия Турции

    Некоторые военные специалисты считают, что российская сторона не сможет в случае массированной атаки США защитить Сирию. Это связано с тем, что Соединенные Штаты в данном регионе имеет значительное численное военное превосходство и продолжает наращивать военное присутствие, в том время как возможности развернутой в САР группировки ВС РФ весьма ограничены ввиду небольшого боевого и численного состава. Однако, подчеркивает Евгений Валяев, нельзя забывать, что Россия действует в коалиции с другими странами, которые располагают значительным боевым потенциалом на Ближнем Востоке.

    «В Сирии действуют не только российские и американские силы. Мы должны рассматривать все войска, которые там представлены. Россия на данный момент работает в САР со своими союзниками: это Иран, это достаточно укрепленный и не проамериканский Ирак, а также это Турция, которая окончательно убедилась, то американцы решились на создание Курдистана и его дальнейшую поддержку. Таким образом, США понимают, что российская сторона в этом регионе чувствует себя хорошо. К тому же, мы в отличие от Америки работаем в Сирии по международному мандату, по приглашению Дамаска. Самый радикальный шаг, который Вашингтон способен был совершить, он уже совершил. Дальше он не пойдет».

    Автор: Егор Баренцев
    #владимир путин #дональд трамп #сирия #башар асад #джеймс мэттис
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия: ВКС РФ уничтожили три склада и командный пункт ИГ в провинции Хама

        16:17 5 Июля 2017 504
        Читать
        15:51
        Сегодня

        Пассажирский поезд Воркута — Петербург сошел с рельсов в Ленобласти
        15:14
        Сегодня

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине
        14:45
        Сегодня

        Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
        14:37
        Сегодня

        Офис «Яндекса» загорелся в Москве
        13:00
        Сегодня

        Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2201

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1937

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9036

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3309

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2547
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        Сирия: ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ на границе Хамы и Хомса

        16:15   5 Июля 2017
        531
        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        Путин призвал определить этапы развития цифровой экономики России

        15:22   5 Июля 2017
        254
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        195
        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        12:42   5 Июля 2017
        124