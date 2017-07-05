Радикальный шаг США: Трамп может ударить по Сирии в день встречи с Путиным

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На прошлой неделе представители Соединенных Штатов выдвинули новые обвинения с адрес Башара Асада, заявив о существовании у них неопровержимых доказательств в якобы планировании правительством САР химической атаки в Сирии. ВМС США приготовились к нанесению нового массированного ракетно-авиационного удара по территории республики. Однако атака пока была отложена.

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что сирийские власти прислушались к предупреждению о недопустимости применения химоружия, вследствие чего удар по Сирии был отложен. Тем не менее повод для новой атаки по военным объектам Сирийской арабской армии (САА) Вашингтон при необходимости сможет найти всегда. Как прикрытие США могут, в частности, использовать любые действия сил Асада против боевиков вооруженной оппозиции, а также очередные безосновательные обвинения в нарушении прав человека.

Как отметил в интервью для Федерального агентства новостей (ФАН) политический аналитик, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, Вашингтон уже имеет в запасе ряд надуманных поводов, ожидая подходящего момент для нанесения удара.

«Любые действия американцев в настоящее время нужно рассматривать через призму грядущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Президент США любит совершать резкие действия — например, атака на «Шайрат» — тогда, когда у него проходят встречи с какими-либо сильными лидерами. Может быть такое, что во время встречи с Путиным американские войска нанесут удар по силам Башара Асада. Такой сценарий не исключен: это в стиле внешней политики Трампа. Конечно, Россией это будет воспринято как очень недружественный шаг. Американцы уже провели работу по созданию повода к новой атаке: несколько видеороликов о том, что химическая атака была якобы проведена, уже подготовлены».

По мнению политического аналитика, американская сторона в рамках новой возможной атаки не пойдет на какой-либо более радикальный шаг. Вашингтон пока не способен решиться на более серьезные действия, нежели удар по военной базе или уничтожение самолета ВВС Сирии. Кроме того, в настоящее время Трампа куда больше волнуют другие процессы, в урегулировании которых важную роль может сыграть российская сторона.

«После последней агрессии в отношении Башара Асада, когда был сбит сирийский самолет, Россия также пошла на определенные шаги и развернула воздушную оборону на территории Сирии. Если американцы в очередной раз захотят сбить истребитель ВВС САР или совершить что-либо подобное, то наши ВКС будут приведены в действие. Конечно, желание прощупать границы дозволенного в Сирии, прощупать политику России в этом отношении — для Трампа шаг достаточно странный. Для Путина это уже третий президент США, он очень опытный политик, и Трамп это понимает. Сомнительно, что американцы пойдут на более радикальные шаги. Разведка Соединенных Штатов, безусловно, не раз предоставляла план уничтожения Башара Асада, но решиться на такой шаг это значит фактически перекроить всю ближневосточную карту, положение своих союзников, своих врагов. Для Трампа сейчас очень важной является тема Ирана и Северной Кореи, а позиция России здесь очень важна. Для американцев эти вопросы сейчас являются куда более важными».

Некоторые военные специалисты считают, что российская сторона не сможет в случае массированной атаки США защитить Сирию. Это связано с тем, что Соединенные Штаты в данном регионе имеет значительное численное военное превосходство и продолжает наращивать военное присутствие, в том время как возможности развернутой в САР группировки ВС РФ весьма ограничены ввиду небольшого боевого и численного состава. Однако, подчеркивает Евгений Валяев, нельзя забывать, что Россия действует в коалиции с другими странами, которые располагают значительным боевым потенциалом на Ближнем Востоке.