«Газпром» договорился с Венгрией о поставках газа по «Турецкому потоку»

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Москва, 5 июля. Российская транснациональная корпорация «Газпром» подписала с венгерской стороной соглашение о продлении газопровода «Турецкий поток». Об этом журналистам сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Согласно предварительным данным, Будапешт поддерживает прокладку магистрали через Болгарию и Сербию. Венгрию подключат к «Турецкому потоку» уже в конце 2019 года.

Напомним, в июне российская сторона начала работы по прокладке глубоководного участка газопровода «Турецкий поток» в Черном море.